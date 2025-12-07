鳩山由紀夫元首相が2025年12月6日、パンダの来日をめぐる計画が頓挫したとXで発信し、波紋を広げている。2月には上野動物園のパンダ2頭の「返還」可能性もかつて日本では東京・上野の上野動物園と、和歌山県のアドベンチャーワールドの2か所でパンダを見ることができたが、25年6月をもってアドベンチャーワールドの「良浜（らうひん）」「結浜（ゆいひん）」「彩浜（さいひん）」「楓浜（ふうひん）」の4頭が中国・成都へ帰国。現