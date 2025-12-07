「『古畑任三郎』がスタートした当初、レギュラーの出演者は田村正和さんとボクしかおらず、毎回、豪華なゲストを迎えるという形。まず、その構成に興奮させられました。ただ、舞台出身で連ドラも『振り返れば奴がいる』くらいしか出ていなかったボクは、田村さんにとっては“誰だ、コイツ!?”とえたいの知れない存在だったはずです」こう振り返るのは、西村まさ彦さんだ。撮影現場では、気軽に田村さんに声をかけられる雰囲気では