『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『フェイクマミー』（ともにTBS系）、『終活シェアハウス』（NHK）、『新東京水上警察』『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』『小さい頃は、神様がいて』（すべてフジテレビ系）……。今期だけでも数え切れないほどのドラマを担当している、大人気フードコーディネーターのはらゆうこさん。彼女が“料理”に目覚めたのは、幼少期に遡る。出身は埼玉県吉見町。両親と弟、祖父母、