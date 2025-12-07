物語の終盤に新風を吹き込む人物として、井上芳雄（46）演じる重田貞一（のちの十辺舎一九）が登場。井上にとっては『おんな城主直虎』（’17年）以来、約8年ぶりとなる大河ドラマへの出演となった。「直虎のときは、右も左もわからず緊張していたのですが、今回はミュージカルの仲間など知っている方もいらっしゃったので、あまり緊張せずに現場にいられた気がします。重田貞一は若者らしくエネルギーにあふれた、陽性のエネルギ