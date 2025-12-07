もしフジテレビ問題がなければ、おニャン子クラブが「FNS歌謡祭」で乃木坂46などと一緒に「セーラー服を脱がさないで」を歌っていたかもしれない。石橋貴明のセクハラ疑惑は「夕やけニャンニャン」時代からの筋金入り！中居正広氏との「フジ類似事案」今年、結成40周年を迎えたおニャン子クラブ。1985年4月、フジ系「夕やけニャンニャン」でグループが誕生し、3カ月後に「セーラー服を脱がさないで」でデビュー。「友達より