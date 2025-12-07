すべてのドラマをチェックする本誌ライターたちが、秋ドラマの名作を一挙に振り返り！今期もクライマックスまで見逃せない！20代編集M（以下、M）：クライマックスに向かう秋ドラマですが、まずはここまでを振り返っていかがですか？50代記者H（以下、H）：日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』にどっぷりハマっています。妻夫木聡と佐藤浩市の人間臭い掛け合いに毎回ウルッとしちゃって。競馬のレースシーンも臨場感がすごくて、