食楽web ●大阪・北区で愛され続けて62年。親子3代で通う常連も多い洋食屋『グリルSano惣』の人気の理由を探ってきた。 地元に帰ると必ず立ち寄る、思い出のお店ってありませんか？ 子どものころに家族で通った定食屋さんや商店街のお惣菜屋さん。「昔、あの店のコロッケをよく食べたな」なんて、想像するだけで胸が温かくなる味。大阪北区にある創業62年の洋食屋『グリルSano惣（サノソウ）』は、まさにそんなお店です。