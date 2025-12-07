【新華社北京12月7日】二十四節気の21番目となる「大雪（たいせつ）」は、冬の厳しさが一段と深まる頃にやって来る。山林で鳴き交わしていたミミキジは、冬の厳しい寒気の中で声を潜める。深山にすむ虎は、冷え込みが増す中でむしろ生命力をみなぎらせる。ネジアヤメが地表を破って芽吹き、風雪の季節にあっても新たな息吹を見せる。大雪の頃、天地はいてつき、あらゆるものが力を秘めて息を潜める。世界は沈黙と純白に包まれ