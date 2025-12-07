岐阜・関市で、夜中に走行中の車の前にシカが飛び出し、衝突する瞬間がカメラに捉えられた。一方、ロシアでは氷上で身動きが取れなくなったシカが複数見つかり、地元の漁師たちが救出した。突然飛び出したシカと衝突の瞬間岐阜・関市で11月4日午前2時頃、車で走行中のドライバーが撮影したのは、突然飛び出してきたシカの姿だ。シカは「ガン」という音と共に車に激しく衝突した。ドライバーにむち打ちなどはなかったか話を聞くと「