「うるさい」「怖い」を改善したかった昨今、駅の発車音というとメロディを思い浮かべることが多いでしょう。しかし、かつては「ジリリリ」というベルが主流でした。それが、なぜメロディに変わったのでしょうか。背景には「騒音問題」のほか、著作権料を自治体が負担する“仕組み”がありました。使われなくなった無人駅のアナウンス用電話ひと昔前、駅の発車合図は、ベルやブザーが主流でした。これは乗客に「ドアが閉まる」