ジュピラー・プロ・リーグ第17節が6日に行われ、シント・トロイデンはクラブ・ブルッヘと対戦した。シント・トロイデンは6日、ジュピラー・プロ・リーグ第17節でクラブ・ブルッヘと対戦。GK小久保玲央ブライアン、CB谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、FW後藤啓介がスタメンに名を連ねると、1−1で迎えた32分に、PKキッカーを務めた伊藤のシーズン6点目となるゴールでリードに成功した。その後、一度は追いつかれたものの、8