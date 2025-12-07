チャンピオンシップ（イングランド2部）第19節が6日に行われ、ブラックバーンはシェフィールド・ウェンズデイと対戦した。MF森下龍矢とFW大橋祐紀が所属するブラックバーンは6日、チャンピオンシップ第19節でシェフィールド・ウェンズデイと対戦した。前者はトップ下で、後者はトップでスタメン出場となったなか、スコアレスで迎えた33分に、味方とのコンビネーションで右サイドを破った森下がグランダーのクロスを供給すると