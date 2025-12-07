中大野球部若手ＯＢによる「第４回中央大学硬式野球部若手ＯＢＯＧゴルフコンペ２０２５ｉｎ熱海」が７日、静岡・熱海市内で行われ、巨人の阿部慎之助監督ら現役プロ関係、社会人を含め８０人が参加した。現役プロ関係では阿部監督の他に巨人の会田有志３軍監督、亀井善行外野守備兼走塁コーチ、西舘勇陽投手、ＤｅＮＡの石田裕太郎投手、ソフトバンクの伊藤優輔投手、西武の古賀悠斗捕手、ヤクルトドラフト６位指名のＮＴＴ東