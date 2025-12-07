ハワイのキラウエア火山が再び噴火し、現地当局は地元住民に警戒を呼びかけています。アメリカの地質調査所によりますと、6日午前、ハワイ島のキラウエア火山で大規模な噴火が起きました。一時は3カ所から同時に溶岩が吹き出し、その高さは300mにも達しました。この噴火で、立ち入り禁止区域に設置されていた地質調査所のカメラ1台がのみ込まれ、噴煙が迫りくる様子や破壊される瞬間などが捉えられています。現地では火山ガスも発