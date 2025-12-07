敵将の発言に、韓国が騒然となっているようだ。現地12月５日に実施された北中米ワールドカップの抽選会で、ポット２の韓国はグループAに入り、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同組となった。韓国メディア『OSEN』によれば、南アフリカのヒューゴ・ブロース監督は抽選会後、「韓国は最高レベルではないが非常に良いチームだ。ビッグスターが多いチ