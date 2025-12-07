安土城の発掘調査であらたに大規模な建物の跡が見つかりました。県によりますと安土城の伝本丸跡から天主台に至るまでの場所で新たに建物の礎石２１個が見つかりました。これまで未確認だった大規模な建物が存在した可能性があるということです。礎石の中には赤く変色したものもあり、焼失したときの跡だと考えられるということです。１２月６日に行われた発掘現場の一般公開には大勢の人が訪れました。「貴重なものが