アイルランドにあった母子施設「母と子の家」の跡地。発掘開始前の様子＝2024年/Charles McQuillan/Getty Images（CNN）アイルランド西部チュアムで20世紀に運営されていた母子施設「母と子の家」の跡地で、乳児の埋葬場所が新たに見つかった。法医学の専門家は5日、施設の敷地で進められている発掘作業で「重要な」発見があったとの見方を示した。チュアムの施設はカトリックの修道女会が運営していたもので、36年間でおよそ800人