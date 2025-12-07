フリーアナウンサーの沖田愛加（28）が6日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えた妹との“顔出し”2ショットを公開した。【写真】「キラキラした姉妹」沖田愛加が公開した妹との“顔出し”2ショット沖田は 「しわあせすぎた 妹よお誕生日おめでとう」とつづり、仲良さそうに食事を楽しむ様子をアップ。寄り添う姉妹ショットを披露している。この投稿には、「仲良いなぁー」「美人姉妹」「世界一キラキラした姉妹だな