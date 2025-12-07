江戸後期の人物・根岸鎮衛（ねぎし・やすもり）は62歳で南町奉行に就任し、18年の長きにわたり奉行所を率いた。 裁判をスピード化することで庶民の負担を減らし「慈悲深い奉行」として親しまれた一方、「め組の喧嘩」をはじめとする大事件も的確に裁いた。 NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺』の主人公・蔦屋重三郎と同時代を生きた男でもある。（小林明／ライター） 62歳で町奉行となり18年在任 根