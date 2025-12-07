気象庁によりますと、7日午前9時31分ごろ、日向難を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4．3と推定されています。鹿児島県内では震度1を鹿児島市、霧島市、鹿屋市、垂水市、大崎町で観測しました。 宮崎県と大分県でも最大震度1の揺れを観測しました。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・