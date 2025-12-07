脂がのっておいしい今こそ作りたい、ぶりの特製照り焼き。焼いてからめるだけなのにリッチな味わいで、ひと口食べれば思わずうなるおいしさに。ポン酢の爽やかさとバターのコクが、まいたけとねぎにも行き渡って、作ったそばから評判になる一品です。『ぶりのバターポン酢照り焼き』のレシピ材料（2人分）ぶりの切り身……2切れ（約200g） まいたけ……1パック（約100g） ねぎ（青い部分を含む）……1/2本 塩……少々 小麦粉……小