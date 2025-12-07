韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2025年12月3日、自身のインスタグラムを更新。ゴルフをプレイする様子を披露した。「ことしも ほんとうに ありがとうございました」イ・ボミさんは、「ことしも ほんとうに ありがとうございました」とコメントを添えて、黒いダウンワンピースのウェア姿や、ゴルフをプレイする様子を投稿。冬のコンペに出場したようだ。イ