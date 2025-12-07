今日7日(日)夜は、月と木星が接近します。関東〜九州で楽しめる所が多いでしょう。見える方角や観察ポイントは?月と木星の共演肉眼でもOK今日7日(日)夜〜8日(月)明け方、月齢17〜18の満月過ぎの明るい月と木星が接近して見えます。東京では7日20時頃、東の空に今年最後の満月を2日過ぎた明るい月と、マイナス2.6等の木星が昇ってきます。月と木星が一番接近するのは、日付が替わって8日3時26分頃(東京の場合)です。夜明けまで月