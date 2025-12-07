将棋の第3回達人戦立川立飛杯は12月7日、東京都立川市の「立川ステージガーデン」で午前10時30分から準決勝第1試合・森内俊之九段（55）対 郷田真隆九段（54）の対局を開始した。振り駒の結果、先手番は郷田九段に決まった。【中継】森内九段VS郷田九段 注目の準決勝（生中継中）50歳以上の現役棋士のみで争われる達人戦は、第1回に羽生善治九段（55）、第2回には丸山忠久九段（55）が優勝を飾っている。前日に同会場にて行わ