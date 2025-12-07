◇ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第6戦（2025年12月6日ポーランド・ビスワ＝HS134メートル）ジャンプW杯の男子個人第6戦が行われ、小林陵侑（29＝チームROY）が合計267・2点で3位に入った。1回目130・5メートル、2回目は123メートル。ノルウェー・リレハンメルで行われた個人2戦での優勝に続く今季2度目の表彰台となった。大会はドメン・プレブツ（26＝スロベニア）が136メートル、130メートルの合計286・2点で