こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）とハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した銀河「NGC 4485」と「NGC 4490」。りょうけん座の方向、約2400万光年先にあります。画像の左上にあるのがNGC 4485、画像の下半分を占めるのがNGC 4490です。2つの銀河の間には赤色で示されたガスの流れがあり、まるで双方が手を取り合っているかのようです。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）とハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測