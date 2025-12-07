7日午前3時35分ごろ、茨城県日立市東大沼町の木造2階建て住宅で火事が起きていると近隣住民から119番があった。県警や地元消防によると、住宅は全焼し、焼け跡から男女2人の遺体が見つかった。住民と連絡が取れておらず、県警は遺体の身元確認を急ぐとともに、出火の原因を調べる。午前7時45分ごろ鎮火した。現場はJR大甕駅から北に約1.7キロの住宅街。