先月26日、香川県坂出市のホテルで、代金を支払う意思も能力もないのに、食事などの提供を受けたとして、住所不定の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の男（24）です。警察によりますと、男は、11月26日午後9時半ごろ、坂出市内のホテルに入室。 従業員に、その部屋に宿泊し、飲食を注文するなどして、翌日午後1時までの間に代金12,300円の客室利用や、サーロインステーキセットなど