ウクライナの和平計画をめぐるアメリカとの協議が続く中、ゼレンスキー大統領はアメリカのウィットコフ特使らと電話で会談し、協議が次の段階に進むことで合意したと明らかにしました。アメリカが提示したウクライナの和平計画をめぐり、アメリカとウクライナの高官がフロリダ州で4日から連日協議を行っています。ゼレンスキー大統領は6日、SNSで、協議に出席しているウィットコフ特使らと長時間電話で会談し、「非常に建設的な議