元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。元AKB48メンバーとの2ショットを披露した。4日から開催の東京・九段下の日本武道館で開催の「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜」に出演した山本。「現役当時、披露する機会がないままだったたかみなさんとのユニット曲『下衆な夢』を当時の衣装で初披露できました (笑)」