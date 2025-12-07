有言実行のパフォーマンスだ。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選２日目（６日＝日本時間７日、カナダ・ケロウナ）、女子１次リーグ第２戦が行われ、日本代表のフォルティウスは８―６でドイツに勝利。通算成績を２勝０敗とした。６―６で迎えた最終第１０エンド（Ｅ）。プレッシャーのかかる場面でフォルティウスのスキップ・吉村紗也香が好ショットでチームに白星を引き寄せた。一投目でダブルテイクアウ