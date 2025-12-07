国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は６日、２０２６年北中米Ｗ杯の試合開始日時など日程詳細を発表した。１次リーグＦ組に入った日本は、初戦に組まれたオランダ戦を２６年６月１４日午後３時（日本時間１５日午前５時）にテキサス州ダラスで行う。第２戦チュニジア戦は、同６月２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）キックオフでメキシコ・モンテレイで行う。欧州プレーオフ（ＰＯ）勝者との第３戦は、同２５日午後６時（