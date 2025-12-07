◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ最終日（７日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）２５年シーズンの最終日がスタートした。ツアー史上初となる賞金ランク３位からの最終戦逆転賞金王を狙う蝉川泰果（アース製薬）は、トップと２打差５位で出て、３９６ヤードの１番（パー４）をパーで滑り出した。賞金ランク１位の金子駆大（こうた、ＮＴＰ