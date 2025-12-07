◆オランダ１部▽第１５節フェイエノールト６―１ズウォレ（６日、フェイエノールト・スタディオン）オランダ１部のフェイエノールトに所属する日本代表ＦＷ上田綺世が、ズウォレ戦で４得点を記録した。開幕から好調を維持し、これで今季１５戦１８発となった。前半１１分に先制ゴールを挙げると、同２０分には味方のパスを足元でトラップして右足を振り抜いた。これがゴール右隅に突き刺さり２点目。チームがさらに１点