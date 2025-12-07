小学生の保護者の皆様、こんにちは。「おうち受験コーチング」代表の鈴木詩織です。 【写真】電撃婚のカズレーザーは2位！親が選ぶ「家庭教師をお願いしたい芸能人」 12月に入り、中学受験の世界は慌ただしくなってきました。「新学年」がスタートする2月を前に、「受験をするなら小3の2月から通わなければ間に合わない!」「今入らないと席がなくなる」といった声が、ママ友や塾のチラシから聞こえ