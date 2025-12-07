久保は見せ場を作れずにチームも0-1で敗戦スペイン1部レアル・ソシエダは現地時間12月6日にラ・リーガ第15節でアラベスと対戦し、0-1で敗れた。先発出場の日本代表MF久保建英は見せ場を作れず、現地メディアでの採点はワーストタイの「1点」。「30分もボールに触れないなんてありえない」と評された。リーグ戦では2試合連続の先発となった久保。定位置の右サイドで先発するもボールを受ける機会は少なく、なかなか見せ場を作る