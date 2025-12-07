前市長の失職に伴う伊東市長選挙は7日告示され、午前10時までに史上最多の9人が立候補の届け出を済ませています。立候補したのは午前10時までに、ともに無所属の前職1人と元職1人をはじめ、無所属・新人6人、諸派・新人1人のあわせて9人です。伊東市政始まって以来最多の立候補者による選挙戦となりました。今回の市長選は、前の市長の学歴詐称疑惑をめぐって市議会が不信任を決議し、10月31日に失職したため行われるものです。立