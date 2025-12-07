ノーベル賞の授賞式が行われるストックホルムでは、準備が着々と進められています。受賞者のサインを毎年収集する熱心なノーベルファンの姿もありました。【映像】日本人初の化学賞 福井謙一さんらのサイン受賞者が宿泊するグランドホテルの前には、受賞者のサインを集める熱心な「ノーベルファン」が待ち続けています。「7日は午前9時に来ました。6日は9時間、その前は12時間待ちました」（ハンス・アケ・ハンソンさん）ハ