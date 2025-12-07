◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第2日（2025年12月6日カナダ・ケロウナ）五輪出場残り2枠を争う最終予選が行われ、日本代表のフォルティウスがドイツを8―6で下して2連勝を飾った。終盤は一進一退の攻防。6―4で迎えた第9エンドに追いつかれた。それでも第10エンドでスキップの吉村紗也香（33）が、最終投で相手のナンバー1ストーンをはじき出し、2点を奪って勝利をつかんだ。セカンドの小谷優奈（2