アメリカ・ハワイ島にあるキラウエア火山が再び噴火しました。【映像】高く噴き上がる溶岩（現地の様子）USGS（＝アメリカ地質調査所）によりますとキラウエア火山の噴火は6日、北側の2カ所、南側の1カ所で起きました。去年12月から数えて38回目の噴火です。溶岩は3カ所から同時に吹き出し、高さ150mを超えました。3カ所同時に噴火するのは珍しいということです。噴き上がった溶岩は最大で約370mに達しています。今回、警