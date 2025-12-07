財務省北海道財務局から経営管理体制や法令順守に問題があったとして 業務改善命令を受けていた苫小牧信用金庫は2025年12月5日、第三者委員会がまとめた調査報告書を公表しました。報告書によりますと違法行為に関与していたのは旧理事や監事など計20人で、今後、責任調査委員会を立ち上げて損害賠償請求を検討するとしています。報告書記載の不祥事件（疑い含む）・ゴルフ場の会員権購入（時価60万円相当のところ、金240万円にて