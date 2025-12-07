東京・墨田区の風俗店の冷蔵庫から、生後数カ月ほどの赤ちゃんの頭部など遺体の一部がみつかり、警視庁は死体損壊・遺棄事件とみて捜査を始めました。6日午後9時ごろ、墨田区江東橋の風俗店で、「冷蔵庫を掃除していたら子どもの生首のようなものがあった」などと従業員から110番通報がありました。警視庁によりますと、性別がわからない生後数カ月ほどの赤ちゃんの頭部がポリ袋に包まれた状態で見つかったほか、腕や足も密閉容器