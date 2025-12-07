ワールドカップ大予想（前）ワールドカップ北中米大会の組み合わせ抽選会が５日（現地時間）に行なわれ、日本はグループＦに入り、オランダ、チュニジア、そしてウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアによる欧州プレーオフＢ組の勝者と対戦することになった。グループリーグの結果を４人のジャーナリストが占う。カギを握るオランダ戦。勝つ確率は３試合で最も高い浅田真樹●文 text by Asada Masakiオランダ＝〇チ