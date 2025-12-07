ＭＬＢ公式オークションが日本時間３日にスタートし、ドジャース・大谷翔平投手（３１）関連の未使用アイテムが多数出品され、同７日までに入札額が上昇している。ブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）や、カブスとの東京シリーズなどレアアイテムが並んだ。ＷＳは第３、４、５戦がドジャースタジアムで行われたが、この際に大谷のロッカー上部に取り付けられていたネームプレートも出品。初期入札額は１００ドルだった