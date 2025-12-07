山本景大阪府交野市長が３日のＸで、「お米券を配りません」と改めて意思を表明した。山本市長は先月２９日にも「交野市はお米券を配布しません」「農林水産大臣には意地でも屈しません」と投稿した。山本氏は「改めて表明しますが、交野市は、お米券を配りません。上下水道基本料金免除や給食無償化に使います。本日開催の重点支援交付金の説明会にオンライン参加しましたが、国の重点支援交付金であることを理由とした誘導を