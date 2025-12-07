「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選」（７日、カナダ・ケロウナ）女子１次リーグが行われ、日本代表のフォルティウスはドイツと対戦して８−６で勝利。日本代表として８大会連続の五輪出場へ、２連勝と好スタートを切った。一進一退の攻防で、第７エンドを終えて４−４。第８エンド、有利の後攻で迎えた日本はスキップ・吉村紗也香が最終投で冷静にドローショットを決めて、２点を奪取した。だが、直後の第