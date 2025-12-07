水族館の冬の風物詩といえば赤い衣装を身にまとった「サンタダイバー」です。水槽の中で軽快に泳ぎ、サンタのプレゼント箱に入った餌を配る姿は毎年人気のパフォーマンスになっています。けれど、水中でふわりと揺れる鮮やかな赤は、海の捕食者が反応しやすい“血の色”にも近いはず。サメやウツボに襲われたりしないのだろうか……。そんな素朴な疑問も含めて、実際に水槽へ潜るダイバーに話を聞いてみました。【写真】トラフザメ