私（ミヅキ、28歳）は結婚1年目の会社員。私の父（トモヒロ、58歳）は経営者で、姉（ユキ、33歳、既婚）が父の仕事を手伝っています。母（サトミ、60歳）は専業主婦で、父の仕事には関わっていません。先日父が急死し、私は父の遺品から20年にもわたる父の不倫を知りました。そして秘密を抱えきれなくなった私が姉に相談すると、姉は思いのほか激昂してしまったのです。そんな中、父の右腕だったトベさんから、父が家族に宛てた手