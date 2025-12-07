気象庁によると、7日午前9時31分ごろ、日向灘を震源とする推定マグニチュード（M）4.3の地震があった。震源の深さ40km。この地震による津波の心配はない。各地の震度は次の通り。【震度1】大分県佐伯市宮崎県宮崎市 都城市 日南市 小林市 串間市 西都市 三股町 国富町 高鍋町 川南町 門川町 宮崎美郷町鹿児島県鹿児島市 鹿屋市 垂水市 霧島市 大崎町