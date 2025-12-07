＜ゴルフ日本シリーズJTカップ最終日◇7日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞国内男子ツアー最終戦は最終ラウンドが行われている。吉田泰基、小木曽喬、ソン・ヨンハン（韓国）がトータル8アンダーで首位に並び、最終組でプレー。午前10時にティオフした。【写真】金谷拓実との結婚を公表した吉本ここねそのひと組前は、トータル7アンダー・4位の細野勇策、トータル6アンダー・5位の蝉川泰果、トー